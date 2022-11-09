В Турции рассказали о разочаровании от игры Дзюбы за «Адана Демирспор»

"Дзюба просто не смог адаптироваться в "Адана Демирспор". Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул и не смог получить желаемого результата. Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист и способен сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня", — сообщил Озкан Sport24.