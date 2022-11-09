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41 минуту назад

Турецкий журналист назвал причиной ухода Дзюбы из "Аданы" отсутствие адаптации

Газета.Ru

Журналист турецкого издания Fanatik Гекмен Озкан рассказал о причинах расторжения контракта между российским нападающим Артемом Дзюбой и клубом "Адана Демирспор", а также оценил перспективы игрока.

В Турции рассказали о разочаровании от игры Дзюбы за «Адана Демирспор»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дзюба просто не смог адаптироваться в "Адана Демирспор". Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул и не смог получить желаемого результата. Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист и способен сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня", — сообщил Озкан Sport24.

Дзюба ранее расторг контракт с командой турецкой Суперлиги, в которую перешел минувшим летом.34-летний форвард смог отличиться в первом же матче за клуб, но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх. По информации СМИ, в услугах нападающего заинтересованы московское "Торпедо", которое ведет с представителями игрока переговоры, и "Венеция", выступающая в итальянской Серии В.

Ранее бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис поделился мнением о продаже одного из ведущих клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — "Ливерпуля".

"Если бы была возможность купить "Ливерпуль", не купил бы, потому что я играл в "Манчестер Юнайтед". Я лучше бы "Эвертон" купил!" - сказал Канчельскис.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Канчельскис,Торпедо,Манчестер Юнайтед,
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