Депутат Роднина высказалась о поддержке футбола в РФ

«А что мне отвечать? Я лишь высказала свое мнение. И еще: зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы.