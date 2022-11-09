«Его интересуют деньги»: что говорят о готовности Карреры возглавить ЦСКА или «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал экс-наставника красно-белых Массимо Карреру за заявление о возможности работы в петербургском «Зените» или ЦСКА.
«Если он такие заявления делает, то его интересуют деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни «Спартаку», такого никогда бы не сказал. Его очень сильно любят болельщики. Мне понятно всё. Его в данный момент интересуют только деньги», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.
Массимо Каррера высказался о возможности вернуться в РПЛ.
– С радостью поеду в Россию. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.
– А если ЦСКА или «Зенит» предложат вам работу, поедете?
– Не знаю. Но думаю, что каждый тренер, прежде всего, профессионал. И как любой профессионал в любой сфере, он может работать там, где его хотят видеть. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете, но пригласила бы конкурирующая, уверен, вы бы согласились.
Есть множество игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» – в «Милане», после «Милана» – в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но самое главное – это профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.
– Как Капелло, который работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?
– Капелло, Липпи, работавший в «Ювентусе», в «Интере» и снова в «Ювентусе». В конце концов, Антонио [Конте] в Италии тренировал «Ювентус» и «Интер», а в Англии – «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально! – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свою футбольную деятельность после окончания наставничества в «Бари».
«Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».
Специалист поведал о том, что посещает футбольные поединки, проходящие на стадионе «Аталанты». Также Каррера признался, что смотрит очень много футбольных противостояний по телевизору.
«Для меня это — год отдыха. Никакого стресса», - добавил Каррера.
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры о возможности работы в ЦСКА и «Зените».
«Мне трудно представить, когда человек после «Спартака» уходит в ЦСКА. Но всё бывает. Я бы хотел посмотреть на это, если честно. Поймите меня правильно. Это было бы интересно как минимум. Мне трудно представить, но хотел бы на это посмотреть. Каррера хороший тренер и доказал это. У меня ничего не перевернётся, если он станет тренером какой-либо команды. Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия. В моём понимании тяжело работать после «Спартака» в ЦСКА. Но есть люди с другим мнением, у них свои обстоятельства. Это надо учитывать и понимать. Человек приезжал из-за границы поработать в лучшем клубе страны. Он же не здесь родился, не рос в этой среде и атмосфере. Он не должен быть всю жизнь в «Спартаке». Иностранцы смотрят на это чуть по-другому. Я не только про Карреру говорю. Достаточно взять «Реал» и «Барселону»: переходили и Фигу, и Роналдо. Это в моём понимании странно, а в их понимании — нет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на заявление Массимо Карреры. Итальянский тренер, ранее возглавлявший красно-белых, сообщил о готовности вернуться в Россию — «не обязательно в «Спартак».
«Каррера — специалист, который смог бы работать где угодно! Я не вижу никаких проблем в желании Массимо работать в любом российском клубе», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался на тему возможного назначения итальянского специалиста Массимо Карреры главным тренером ЦСКА или «Зенита».
«Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему всё равно», — цитирует Хаджи Sport24.
Последним местом работы 58-летнего специалиста был «Бари», который он покинул в 2021 году. Ранее Каррера также работал помощником главного тренера в сборной Италии и «Ювентусе».
Итальянский тренер Массимо Каррера, который пять с лишним лет назад приводил «Спартак» к чемпионству, допустил своё назначение рулевым «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор.
«Мне кажется, он бы с таким же успехом применительно к «Зениту» мог сказать, что готов приехать в Россию и стать председателем правления «Сбербанка», например», - иронично сказал Губерниев, давая комментарий для sport24.
Губерниев не думает, что Каррера и правда окажется в «Зените» или ЦСКА. Разговоры о возможном назначении итальянца в одном из этих клубов комментатор назвал разговорами в пользу бедных.