​Кака высказался о непопадании сборной Италии на чемпионат мира

«Непопадание Италии на чемпионат мира меня тоже задевает. Но нужно быть оптимистами, потому что Италия выиграла чемпионат Европы. Если добавить туда Бразилию и Аргентину, получился бы маленький чемпионат мира. Сейчас я вижу в Италии много интересной молодёжи», - сказал Кака La Gazzetta dello Sport.