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56 минут назад

Над организацией ЧМ-2022 работают более 300 российских специалистов

Спорт день за днем

Гендиректор Оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин рассказал о помощи России в организации турнира в Катаре.

Названо количество россиян, работающих над организацией ЧМ-2022
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Здесь работает очень много российских специалистов, более 300 человек в самых разных сферах. И это не только бывшие работники оргкомитета. Здесь много сотрудников подрядных организаций: строителей, работников в сфере энергетики», — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2018 в России ФИФА признала лучшим за всю историю проведения таких турниров. Российский мундиаль прошел в 11 городах на 12 стадионах. Финал состоялся в Москве в Лужниках. В решающем матче сборная Франции со счетом 4:2 обыграла Хорватию.

Сборная России пропустит чемпионат мира в Катаре. В феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Сборная России в марте должна была сыграть с Польшей в стыковых матчах, но была исключена из отборочного турнира. В итоге поляки, обыграв в финале Швецию, попали на ЧМ-2022.

Футбол,Алексей Сорокин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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