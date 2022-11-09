Названо количество россиян, работающих над организацией ЧМ-2022

«Здесь работает очень много российских специалистов, более 300 человек в самых разных сферах. И это не только бывшие работники оргкомитета. Здесь много сотрудников подрядных организаций: строителей, работников в сфере энергетики», — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2018 в России ФИФА признала лучшим за всю историю проведения таких турниров. Российский мундиаль прошел в 11 городах на 12 стадионах. Финал состоялся в Москве в Лужниках. В решающем матче сборная Франции со счетом 4:2 обыграла Хорватию.

Сборная России пропустит чемпионат мира в Катаре. В феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Сборная России в марте должна была сыграть с Польшей в стыковых матчах, но была исключена из отборочного турнира. В итоге поляки, обыграв в финале Швецию, попали на ЧМ-2022.