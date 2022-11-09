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1 час назад

Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, сколько россиян посетят чемпионат мира в Катаре

Газета.Ru

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько, по его ощущениям, россиян посетят Катар для посещения матчей чемпионата мира — 2022. Его слова передает «РБ Спорт».

Сколько россиян посетят чемпионат мира в Катаре
Фото: FIFA FIFA

«По моим ощущениям, около пяти тысяч. Сложно сказать, на какие конкретно матчи. Думаю, эта цифра расползется по всему турниру: кто-то приедет на групповой этап, а кто-то – на плей-офф», — сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

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