Сколько россиян посетят чемпионат мира в Катаре

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, сколько, по его ощущениям, россиян посетят Катар для посещения матчей чемпионата мира — 2022. Его слова передает «РБ Спорт».

Фото: FIFA FIFA

«По моим ощущениям, около пяти тысяч. Сложно сказать, на какие конкретно матчи. Думаю, эта цифра расползется по всему турниру: кто-то приедет на групповой этап, а кто-то – на плей-офф», — сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».