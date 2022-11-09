Губерниев предсказал, сколько голов забьёт Промес

«Квинси сможет побить свой рекорд. В районе 20 сделает, даже больше. Вторая половина чемпионата ещё впереди. А если хорошо поработает в декабре и не пойдет в отпуск, будет тренироваться, следить за питанием, то и 23 забьёт», – сказал Губерниев.