Губерниев предсказал, сколько голов забьёт Промес

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может забить 23 гола за сезон в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает Metaratings.
«Квинси сможет побить свой рекорд. В районе 20 сделает, даже больше. Вторая половина чемпионата ещё впереди. А если хорошо поработает в декабре и не пойдет в отпуск, будет тренироваться, следить за питанием, то и 23 забьёт», – сказал Губерниев.
В данный момент на счету Промеса уже 13 забитых мячей. Сейчас «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита» команда, за которую выступает Промес, отстаёт на шесть очков.
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