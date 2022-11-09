​Погба танцем проверил колено

Полузащитник Поль Погба в сезоне 2022/2023 ни разу не появлялся на футбольном поле. Ещё летом француз получил травму колена, а позже его стало беспокоить бедро. Как следствие, Погба не поможет сборной Франции на предстоящем чемпионате мира в Катаре.