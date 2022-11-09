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33 минуты назад

«Играть за сборную — главная мечта моего детства. Всегда туда с удовольствием поеду». Даниил Фомин — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

Матч ТВ

Капитан «Динамо» Даниил Фомин сказал «Матч ТВ», что выступать за сборную России было главной мечтой его детства.

Фомин: «Играть за сборную — главная мечта моего детства».
Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"Официальный сайт ФК "Динамо"

Команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно. Фомин вошел в состав на ноябрьский сбор и предстоящие игры.

— Я футболист сборной, но не я определяю, с кем играть. Сейчас будут товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном [вместо Ирана и Боснии и Герцеговины] — для меня лично ничего не меняется. Играть за сборную ­– главная мечта моего детства. Всегда туда с удовольствием поеду, — сказал Фомин «Матч ТВ».

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