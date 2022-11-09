Фомин: «Играть за сборную — главная мечта моего детства».

Капитан «Динамо» Даниил Фомин сказал «Матч ТВ», что выступать за сборную России было главной мечтой его детства.
Команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно. Фомин вошел в состав на ноябрьский сбор и предстоящие игры.
— Я футболист сборной, но не я определяю, с кем играть. Сейчас будут товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном [вместо Ирана и Боснии и Герцеговины] — для меня лично ничего не меняется. Играть за сборную – главная мечта моего детства. Всегда туда с удовольствием поеду, — сказал Фомин «Матч ТВ».