Менди признал свое неуважительное отношение к женщинам

«Я совсем не думал. Я просто продолжал развлекаться, проводить вечеринки. Мне казалось, что все в порядке. Я понимал, что полиция меня допрашивала, но поскольку я считал, что не сделал ничего плохого, то продолжал. В своей общественной жизни я многое сделал неправильно, но в том, что касается женщин, такого не было», – ответил на эти обвинения сам Менди.