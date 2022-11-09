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1 час назад

Менди признал свое неуважительное отношение к женщинам

Елена Прошина

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди признал своё «неуважительное» отношение к женщинам, но опроверг обвинения в изнасилованиях. Об этом сообщает Sports.ru.

Менди признал свое неуважительное отношение к женщинам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В время заседания Королевского суда Честера Менди заявил, что его отношение к женщинам можно назвать «непрофессиональным» и «неуважительным». Но все обвинения в изнасилованиях футболист продолжает отрицать.

Прокурор Королевского суда Тимоти Крей также добавил, что Менди нарушал условия освобождения под залог, устраивая домашние вечеринки.

«Я совсем не думал. Я просто продолжал развлекаться, проводить вечеринки. Мне казалось, что все в порядке. Я понимал, что полиция меня допрашивала, но поскольку я считал, что не сделал ничего плохого, то продолжал. В своей общественной жизни я многое сделал неправильно, но в том, что касается женщин, такого не было», – ответил на эти обвинения сам Менди.

Кроме того, футболист признался, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.

«Неприятно об этом говорить и нехорошо так делать, но я в то время совершенно не думал о том, что все это плохо – вечеринки, нарушение COVID-правил. Я словно несся на поезде вперед на большой скорости. И продолжал это делать, пока не попал в тюрьму», – подытожил он.

Ранее игрок сборной Германии раскритиковал посла ЧМ-2022 за слова об ЛГБТ.

Футбол,Бенжамен Менди,
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