Менди признал свое неуважительное отношение к женщинам

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди признал своё «неуважительное» отношение к женщинам, но опроверг обвинения в изнасилованиях. Об этом сообщает Sports.ru.
В время заседания Королевского суда Честера Менди заявил, что его отношение к женщинам можно назвать «непрофессиональным» и «неуважительным». Но все обвинения в изнасилованиях футболист продолжает отрицать.
Прокурор Королевского суда Тимоти Крей также добавил, что Менди нарушал условия освобождения под залог, устраивая домашние вечеринки.
«Я совсем не думал. Я просто продолжал развлекаться, проводить вечеринки. Мне казалось, что все в порядке. Я понимал, что полиция меня допрашивала, но поскольку я считал, что не сделал ничего плохого, то продолжал. В своей общественной жизни я многое сделал неправильно, но в том, что касается женщин, такого не было», – ответил на эти обвинения сам Менди.
Кроме того, футболист признался, что управлял автомобилем в нетрезвом виде.
«Неприятно об этом говорить и нехорошо так делать, но я в то время совершенно не думал о том, что все это плохо – вечеринки, нарушение COVID-правил. Я словно несся на поезде вперед на большой скорости. И продолжал это делать, пока не попал в тюрьму», – подытожил он.
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