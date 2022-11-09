Тренер Монтелла объяснил уход Дзюбы из «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба не чувствовал, что сможет реализовать себя в «Адана Демирспор», заявил главный тренер турецкого футбольного клуба Винченцо Монтелла.
Ранее Дзюба и «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. По информации «Матч ТВ», на 34 летнего россиянина претендуют российские и турецкие клубы.
— Это решение, принятое между игроком и нашим клубом. Честно говоря, он не думал и не чувствовал, что может реализовать себя здесь. Ему это не понравилось, поэтому они приняли такое решение. Я желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Монтеллы Turkiye Gazetesi.
Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» в середине августа по схеме 1+1. Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.