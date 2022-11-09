Тренер Монтелла объяснил уход Дзюбы из «Адана Демирспор»

— Это решение, принятое между игроком и нашим клубом. Честно говоря, он не думал и не чувствовал, что может реализовать себя здесь. Ему это не понравилось, поэтому они приняли такое решение. Я желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Монтеллы Turkiye Gazetesi.