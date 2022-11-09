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28 минут назад

Тренер "Аданы Демирспор" объяснил, почему Дзюба покинул клуб

Газета.Ru

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о расторжении контракта с российским форвардом Артемом Дзюбой. Слова тренера передает Turkiye.

«Это решение принято футболистом и клубом. По правде говоря, Дзюба чувствовал, что не сможет себя здесь реализовать. Ему не нравился такой расклад, и мы приняли решение о расставании. Желаю ему всего хорошего», — сказал Монтелла.

Дзюба пополнил состав «Аданы» в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским «Зенитом», за который он выступал последние семь лет.

Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Фенербахче» и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин заявил, что у Дзюбы может хорошо сложиться карьера в медиафутболе.

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