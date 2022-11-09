Игрок «Крыльев Советов» Зотов о мобилизации: не побегу в Казахстан

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Георгий Зотов рассказал, как он относится к частичной мобилизации в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Точно не побегу ни в Казахстан, ни куда то еще. Если понадобится защищать жену, ребенка, родителей, конечно, я пойду. Естественно мы общаемся, новости каждый день читаем. Когда объявили частичную мобилизацию, разговоры в команде об этом и были. Придет или не придет повестка, что делать и как реагировать», – заявил он.
Георгий Зотов принял участие в шести играх нынешнего сезона Российской премьер-лиги. На данный момент не удалось заработать ни одного результативного очка.
31 октября Министерство обороны России официально объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что отдельного указа от президента России об окончании мобилизации, согласно законодательству, не требуется.