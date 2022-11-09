Игрок «Крыльев Советов» Зотов о мобилизации: не побегу в Казахстан

«Точно не побегу ни в Казахстан, ни куда то еще. Если понадобится защищать жену, ребенка, родителей, конечно, я пойду. Естественно мы общаемся, новости каждый день читаем. Когда объявили частичную мобилизацию, разговоры в команде об этом и были. Придет или не придет повестка, что делать и как реагировать», – заявил он.