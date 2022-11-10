«Телефон плавился от звонков». Удивительные подробности заявки сборной Франции на ЧМ-2022

В последние дни Дидье Дешам много нервничал.

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список из 25 футболистов, которые поедут на ЧМ-2022 в Катар. Сюрпризов в составе мало, но разочарование всё равно присутствует – ведь тренер определился с ростером в самый последний момент.

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Глобальная неопределённость с составом

Когда у тренера в распоряжении масса крутых футболистов, ему можно только позавидовать. Некоторые из них рано или поздно травмируются. Но когда часть из них являются системообразующими игроками и именно с ними ты достиг успеха – такой ситуации не позавидуешь. В Катаре у Франции одна задача – выиграть чемпионат мира, защитить титул и войти в элитный клуб тех, кому это удалось: речь про Италию (1934 и 1938) и Бразилию (1958 и 1962).

Но как это сделать, когда нет важнейших футболистов? Последние несколько дней Дидье Дешам, его помощник Гай Стефан и врач сборной Франк Ле Галль провели если не на успокоительных, то в большом стрессе. Об этом пишет Батист Депре из Le Figaro: «Пару дней телефон главного тренера плавился от звонков, а интернет-переписки с клубами умножились в разы. Штаб просто не понимал, как составлять заявку и кого в неё включать: бедро Варана, ахилл Кимпембе, мышечные проблемы Бензема – это и многое другое до последнего мешали разобраться, на кого в итоге рассчитывать. Несколько игроков отвалились по ходу недели. Часть решений были связаны с риском». В итоге Дешам рискнул – и включил всех троих в состав, хотя, вероятно, футболисты поедут в Катар недолеченными. Тренер планирует отправиться в Доху 13 ноября, а 16-е число будет последним, когда в командные заявки можно вносить изменения. Учитывая безвозвратно потерянных Погба и Канте, отсутствие ещё нескольких важных игроков может окончательно превратить сборную Франции в хромую лошадь. По крайней мере, в первом матче группового этапа сыграть все сильнейшие вряд ли смогут по состоянию здоровья. Хотя в итоге в окончательный список попали 11 чемпионов мира вроде Льориса, Павара, Гризманна и Жиру – они важны для атмосферы и духа победного коллектива. Также в команде много ярких новичков: Фофана, Нкунку, Коман, Салиба, Кунде, Юпамекано и другие. Но нервозность всё равно присутствует.

Главная звезда и самый дорогой футболист

Килиану Мбаппе только 23 года, а он уже хедлайнер французской сборной. На ЧМ-2018 в России форвард забил четыре гола в семи матчах – в том числе дубль Аргентине (4:3) в 1/8 финала и один мяч Хорватии (4:2) в самой главной игре турнира. С тех пор нападающий «ПСЖ» – главный человек в атаке французов, цифры говорят сами за себя – у парня 28+21 в 59 встречах за национальную команду. Страйкер также и самый дорогой игрок сборной Франции – его стоимость оценивается в € 160 млн.

Как Франция выступала на предыдущих чемпионатах мира

ЧМ в Катаре станет для французом 16-м мировым первенством. Франция регулярно входила в разряд фаворитов, поэтому успехи у команды внушительные: две бронзы (1958, 1986), серебро (2006) и два золота (1998, 2018). Интересно, что команда Дидье Дешама покажет на этот раз, если учесть, что в полузащите не будет лидеров и важных игроков прошлого турнира – Поля Погба и Н'Голо Канте.

С кем французы сыграют на ЧМ-2022