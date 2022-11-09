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33 минуты назад

"РБ Спорт": переход в "Рубин" является приоритетным вариантом для Дзюбы

Газета.Ru

Российский нападающий Артем Дзюба, расторгший контракт с «Аданой Демирспор», может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Назван приоритетный клуб для Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, вариант с казанским клубом является ключевым для именитого российского форварда. Также сообщается, что у Дзюбы были контакты с «Торпедо», но для него московская команда является запасным вариантом.

Дзюба пополнил состав «Аданы» в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским «Зенитом», за который он выступал последние семь лет.

Тренер "Аданы Демирспор" объяснил уход Дзюбы

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Фенербахче» и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,Зенит,
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