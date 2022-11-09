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25 минут назад

Аршавин пожалел о карьере Кокорина

Елена Прошина

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин не реализовал свой талант. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Аршавин пожалел о карьере Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог», – сказал Аршавин.

Он также добавил, что выступления в чемпионате Кипра – это не предел мечтаний для Кокорина.

7 ноября Александр Кокорин забил свой четвертый гол играя за «Арис» в чемпионате Кипра. Всего в этом сезоне Кокорин заработал в актив шесть очков по системе «гол плюс пас».

Ранее о игре Кокорина высказался итальянский футбольный тренер Массимо Каррера.

Футбол,Андрей Аршавин,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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