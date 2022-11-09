Сборная Франции назвала состав на ЧМ-2022 в Катаре

Национальная сборная Франции объявила окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.

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Вратари: Льорис, Ареола, Манданда.

Защитники: Люка Эрнандес, Упамекано, Павар, Тео Эрнандес, Кимпембе, Конате, Кунде, Салиба, Варан.

Полузащитники: Камавинга, Тчуамени, Фофана, Гендузи, Верету, Рабьо.

Нападающие: Бензема, Коман, Дембеле, Жиру, Гризманн, Мбаппе, Нкунку.

На групповом этапе Франция, которая является действующим обладателем Кубка мира, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».