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1 час назад

Экс-игрок "Спартака" Ловчев назвал Дзюбу самовлюбленным человеком

Газета.Ruиещё 11

Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, передает "Матч ТВ".

Экс-игрок "Спартака" Ловчев назвал Дзюбу самовлюбленным человеком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Артем — не только яркий, но и самолюбивый человек. Вернется, наверное, еще где то поиграет. Надо понимать, что он уже с горочки идет. Это не плохо, и не хорошо. Человек устроен так с возрастом", - сказал Ловчев.

Дзюба пополнил состав "Аданы" в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал последние семь лет. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее боксер Константин Цзю прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, что он хочет провести боксерский поединок с футболистом Артемом Дзюбой.

Футбол,Александр Емельяненко,Евгений Ловчев,Константин Цзю,Зенит,Спартак,
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