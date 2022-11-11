Экс-игрок "Спартака" Ловчев назвал Дзюбу самовлюбленным человеком

"Артем — не только яркий, но и самолюбивый человек. Вернется, наверное, еще где то поиграет. Надо понимать, что он уже с горочки идет. Это не плохо, и не хорошо. Человек устроен так с возрастом", - сказал Ловчев.

Дзюба пополнил состав "Аданы" в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал последние семь лет. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.