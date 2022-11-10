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1 час назад

Легенда "МЮ" Невилл раскритиковал Роналду после поражения команды от "Астон Виллы"

Газета.Ru

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл раскритиковал Криштиану Роналду после поражения команды от «Астон Виллы» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Metro.

Легенда "МЮ" раскритиковал Роналду
Фото:  Газета.ру Газета.ру

«Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла. Его задача объясниться в конце матча. Думаю, он должен был говорить. Мы ничего не слышим от него уже шесть месяцев», — сказал Невилл.

Напомним, «Юнайтед» проиграл со счетом 1:3. Сейчас «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, 21 октября Роналду отстранили от тренировок из-за того, что он покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку «Юнайтед» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Родольфо Ландим подделался мнением о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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