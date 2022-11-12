Сборная Аргентины огласила заявку на ЧМ-2022

Сборная Аргентины объявила окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре.
В список попал и форвард Пауло Дибала, нападающий «Ромы» был под вопросом, так как ранее получил травму. Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.
Защитники: Науэль Молина, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Херман Пецелья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт.
Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАллистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос.
Нападающие: Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа.
Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.