Пике призвал изменить правила футбола

«Мы должны создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, что девяносто минут — это много», - цитирует игрока Marca.

По мнению Пике, футбольный формат, который существует сейчас, уже устарел. По этой причине необходимо поменять правила игры.

Футболист 3 ноября заявил о завершении спортивной карьеры. Пике играл в «Барселоне» 14 лет, контракт с игроком был подписан в 2008 году. За это время игрок в составе клуба восемь раз становился чемпионом Испании и завоевал три кубка Лиги чемпионов.