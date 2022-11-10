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1 час назад

Жерар Пике призвал изменить правила футбола

runews24.ru

Испанский защитник Жерар Пике считает, что наступило время изменить футбольные правила.

Пике призвал изменить правила футбола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, что девяносто минут — это много», - цитирует игрока Marca.

По мнению Пике, футбольный формат, который существует сейчас, уже устарел. По этой причине необходимо поменять правила игры.

Футболист 3 ноября заявил о завершении спортивной карьеры. Пике играл в «Барселоне» 14 лет, контракт с игроком был подписан в 2008 году. За это время игрок в составе клуба восемь раз становился чемпионом Испании и завоевал три кубка Лиги чемпионов.

Футбол,Жерар Пике,
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