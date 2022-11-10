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29 минут назад

Сборная России исправила постер без упоминания чемпионата мира-2018

Lenta.ru

Сборная России по футболу исправила постер с изображением мячей чемпионатов мира, за исключением турнира 2018 года. Пост доступен в Twitter команды.

Сборная России исправила постер без упоминания ЧМ-2018
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На изображении игры FIFA 23 компании EA Sports, посвященной стартующему 20 ноября в Катаре чемпионату мира, были показаны все мячи мировых первенств с 1994 года без российского турнира. В ответ на это представители российской команды опубликовали исправленный постер игры с мячом ЧМ-2018.

9 ноября представительство Россотрудничества выбрали сборную, за которую россияне могут болеть на чемпионате мира-2022. По их мнению, стоит поддерживать Сербию, так как их болельщики придерживаются такой же позиции по отношению к России.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия выбыла из борьбы за участие в чемпионате мира 2022 года.

Футбол,Россотрудничество,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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