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36 минут назад

Сын президента Либерии Веа поедет на ЧМ по футболу в составе сборной США

Газета.Ru

Нападающий французского «Лилля» Тимоти Веа вошел в окончательную заявку сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Сын президента Либерии поедет на ЧМ по футболу в составе сборной США
Фото: газета.ругазета.ру

Стоит отметить, что он является сыном обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, который в разное время выступал за «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Челси». В 2018 году он был избран президентом Либерии.

Тимоти Веа родился уже в США. Он прошел юношеские и молодежные сборные этой страны. В 2018 году он был впервые вызван в главную команду.

На чемпионате мира в Катаре сборная США сыграет в одной группе с Англией, Ираном и Уэльсом. Турнир стартует 20 ноября.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

17 ноября сборная России проведет свой товарищеский матч против Таджикистана в Душанбе.

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