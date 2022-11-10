Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА

«Нужно учитывать последние результаты, по ним видно, что не хватает стабильности. Команды пытаются играть активно, но реализация оставляет желать лучшего. У команд проблемы с игрой в обороне. Это ахиллесова пята обеих команд», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».