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54 минуты назад

Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле ЦСКА.

Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист не смог назвать фаворита предстоящей игры, отметив, что у команд равные шансы на победу.

«Нужно учитывать последние результаты, по ним видно, что не хватает стабильности. Команды пытаются играть активно, но реализация оставляет желать лучшего. У команд проблемы с игрой в обороне. Это ахиллесова пята обеих команд», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 13 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «бело-голубых» в турнирной таблице чемпионата России на три очка.

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