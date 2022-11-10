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1 час назад

Известна трансферная цель ЦСКА на январь

Евро-футбол.Ру

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов надеется на усиление состава в зимнее трансферное окно. Как стало известно журналисту Ивану Карпову, специалист хочет получить нового игрока в группу атаки.

Названа трансферная цель ЦСКА на январь
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Инсайдер отмечает, что руководство «армейцев» готовы выполнить просьбу наставника и начал работать по этому вопросу.

После 16 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять баллов.

В последнем матче чемпионата перед перерывом «армейцы» на выезде встретятся с «Динамо».

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