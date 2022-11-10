Назван основной вариант дальнейшей карьеры для Дзюбы

По данным «РБ Спорт», на данный момент у экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» есть три вариант продолжения карьеры, два из которых – в России, а еще один – в Турции.

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У окружения форварда были контакты с «Торпедо», но для игрока это запасной вариант. На данный момент вероятность перехода Дзюбы в «Торпедо» в зимнее трансферное окно невелика.

Ключевой вариант для Дзюбы – «Рубин». Форвард готов перейти туда даже несмотря на то, что команда выступает в Первой лиге.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года, а несколько дней назад расторг контракт с клубом.

Подробно со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь.