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1 час назад

«Рубин» – основной вариант для Дзюбы, «Торпедо» – запасной

Sports.ru

По данным «РБ Спорт», на данный момент у экс-форварда «Зенита» и «Адана Демирспор» есть три вариант продолжения карьеры, два из которых – в России, а еще один – в Турции.

Назван основной вариант дальнейшей карьеры для Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У окружения форварда были контакты с «Торпедо», но для игрока это запасной вариант. На данный момент вероятность перехода Дзюбы в «Торпедо» в зимнее трансферное окно невелика.

Ключевой вариант для Дзюбы – «Рубин». Форвард готов перейти туда даже несмотря на то, что команда выступает в Первой лиге.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года, а несколько дней назад расторг контракт с клубом.

Подробно со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Турецкая карьера Дзюбы – в трех грустных картинках. Даже в 18 лет он играл чаще.

Футбол,Торпедо,
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