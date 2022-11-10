Фанаты "Гарри Поттера" уничтожили газон на арене немецкого клуба

Фанаты «Гарри Поттера» на стадионе «Фукс Парк» в Германии провели чемпионат страны по квиддичу. Как сообщает издание Bild они уничтожили газон на арене и футболисты местного клуба «Айнтрахт» (Бамберг) больше не смогут проводить свои домашние матчи до конца года.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Из-за этого футболисты клуба не смогли провести матч в четвертой бундеслиге и получили техническое поражение. Это привело к тому, что «Айнтрахт» пропустил вперед себя в турнирной таблице «Гинбах» и потерял лидерство.

Квиддич – это контактный вид спорта, включающий в себя элементы регби, гандбола и вышибал. Спортсмены в качестве метлы используют пластиковую трубу.

Главный тренер «Айнтрахта» уже выразил обеспокоенность произошедшим.

«Мы проводим невероятный сезон, этого от нас никто не ждал. Мы не будем использовать эту ситуацию в качестве оправдания. Это, конечно, экстраординарные обстоятельства, ситуация неидеальна. Но мы полностью сконцентрированы. Используем освободившиеся дни для дополнительных тренировок», — заявил тренер.

В высшем дивизионе Германии после 14 туров лидирует «Бавария». В четырех очках от нее идут «Унион» и «Фрайбург», в четырех — «Айнтрахт».