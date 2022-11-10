ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
11 минут назад

Вызванный в сборную Камеруна россиянин отрастил бороду из-за ЧМ

Никита Бородкин

Полузащитник немецкого «Ганновера» с российским гражданством Гаэль Ондуа заявил, что счастлив из-за вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре. В своем Telegram-канале он признался, что долгие годы стремился попасть на мировое первенство.

Вызванный в сборную Камеруна россиянин отрастил бороду из-за ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 10 ноября в Камеруне опубликовали окончательный состав национальной команды — Ондуа вошел в список.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того как объявили заявку, мы все плакали! Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики», — написал Ондуа.

Он отметил, что так сильно ждал вызова в сборную, что не мог думать ни о чем другом. Футболист даже забыл про бритье и отрастил непривычную для себя бороду.

Напомним, что Ондуа родился в Камеруне, однако с детства жил в России. Свою спортивную карьеру он начал в юношеской команде московского «Локомотива». Также полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», луганскую «Зарю», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле».

Со сборной Камеруна он успел сыграть четыре матча — Ондуа дебютировал в игре против Алжира в квалификации к чемпионату мира, которая состоялась в марте.

Футбол,Гаэль Ондуа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители