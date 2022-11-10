Вызванный в сборную Камеруна россиянин отрастил бороду из-за ЧМ

Полузащитник немецкого «Ганновера» с российским гражданством Гаэль Ондуа заявил, что счастлив из-за вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре. В своем Telegram-канале он признался, что долгие годы стремился попасть на мировое первенство.

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Напомним, что 10 ноября в Камеруне опубликовали окончательный состав национальной команды — Ондуа вошел в список.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того как объявили заявку, мы все плакали! Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики», — написал Ондуа.

Он отметил, что так сильно ждал вызова в сборную, что не мог думать ни о чем другом. Футболист даже забыл про бритье и отрастил непривычную для себя бороду.

Напомним, что Ондуа родился в Камеруне, однако с детства жил в России. Свою спортивную карьеру он начал в юношеской команде московского «Локомотива». Также полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», луганскую «Зарю», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле».