Отказавшийся от выступления за сборную России Сазонов вызван в команду Грузии

Напомним, 19 сентября стало известно, что 20-летний Сазонов отказался от возможности играть за молодежную сборную России и принял предложение грузинской национальной команды.

Сазонов имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за «Динамо» 13 матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями и получил два предупреждения.