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1 час назад

Отказавшийся от выступления за сборную России Сазонов вызван в команду Грузии

Газета.Ruиещё 5

Центральный защитник московского футбольного клуба «Динамо» Саба Сазонов получил вызов в национальную команду Грузии. Об этом сообщает официальный сайт Грузинской федерации футбола.

Отказавшийся от выступления за сборную России Сазонов вызван в команду Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 19 сентября стало известно, что 20-летний Сазонов отказался от возможности играть за молодежную сборную России и принял предложение грузинской национальной команды.

Сазонов имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за «Динамо» 13 матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями и получил два предупреждения.

17 ноября сборная Грузии сыграет в товарищеском матче с командой Марокко.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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