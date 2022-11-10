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50 минут назад

Экс-советник Федуна о Дзюбе: его голова до сих пор самая дорогая в российском футболе

Газета.Ruиещё 3

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о развитии карьеры российского нападающего Артема Дзюбы. С 3 ноября игрок находится без клуба из-за расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Экс-советник Федуна высказался о Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дзюба по-прежнему игрок высокого уровня. Ему необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится.

У Артема есть ряд очевидных преимуществ. Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет.

Артем будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. В борьбе Дзюба тоже очень хорош, несмотря на возраст», — передает слова Камоцци Sport24.

Летом Дзюба перешел в клуб турецкой Суперлиги из «Зенита». Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против «Фенербахче» и отметился забитым мячом.

Футбол,Леонид Федун,Зенит,
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