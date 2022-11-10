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1 час назад

«Зенит» проведет зимние сборы в Катаре и ОАЭ

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Пресс служба «Зенита» опубликовала план петербургского клуба на зимние тренировочные сборы, «сине бело голубые» будут готовиться ко второй части сезона в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Зенит» собрался в Катар
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Футболисты и тренерский штаб петербуржцев отправятся в Доху 15 января 2023 года, сбор продлится до 28 января. Второй сбор пройдет с 1 по 14 февраля. За это время команда Сергея Семака проведет серию товарищеских матчей, подробная информация о которых будет опубликована дополнительно.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ после 16 туров, набрав 39 очков. Последний матч перед зимней паузой «сине бело голубые» проведут с «Торпедо» 12 ноября в гостях. Прямую трансляцию смотрите c 16:25 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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