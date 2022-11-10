«Зенит» собрался в Катар

Пресс служба «Зенита» опубликовала план петербургского клуба на зимние тренировочные сборы, «сине бело голубые» будут готовиться ко второй части сезона в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Футболисты и тренерский штаб петербуржцев отправятся в Доху 15 января 2023 года, сбор продлится до 28 января. Второй сбор пройдет с 1 по 14 февраля. За это время команда Сергея Семака проведет серию товарищеских матчей, подробная информация о которых будет опубликована дополнительно.