Как воровали чемпионский кубок ФИФА: история обувной коробки и печальный конец

В Катаре проходит очередной чемпионат мира по футболу, где сборные стран со всего света сражаются за главный приз — кубок ФИФА. Однако он далеко не всегда был таким, каким он представлен сейчас: трофей главного футбольного турнира на планете обладает долгой, насыщенной историей.

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Кубок Жюля Риме: 1930-1970

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История кубка мира ФИФА началась благодаря Жюлю Риме: третьему президенту организации, который в 1928 году разработал план первого Чемпионата мира. Он же предложил провести турнир в Уругвае два года спустя.

Создание трофея для победителя чемпионата поручили французскому скульптору Абелю Лафлеру. Он предложил дизайн, вдохновленный Никой Самофракийской: незаконченной статуей древнегреческой богини победы, которая выставлена в парижском Лувре. 35-сентиметровый силуэт богини, выполненный из позолоченного серебра и лазурита, поддерживал восьмиугольную чашу. На постаменте для силуэта располагались золотые таблички, на которых каждый год писали имена победителей.

Первое время трофей назывался «Победа», но в 1946 году его переименовали в кубок Жюля Риме в честь 25-летия его президентства. Уругвай стал первым обладателем приза, пока сборная Италии не отбила его четыре года спустя. Статуэтка богини много лет спокойно пребывала в Европе, т.к. итальянцы защитили чемпионский титул в 1938-м, однако после начала Второй мировой войны кубок, скажем так, перешел немного в другие руки. Итальянский спортивный чиновник Отторино Барасси тайно изъял трофей из банковского хранилища в Риме, чтобы он не достался нацистам, и спрятал его в обувной коробке под собственной кроватью. Кубок Жюля Риме хранился там вплоть до 1950 года, когда состоялся первый послевоенный чемпионат мира в Бразилии.

Похищение кубка Жюля Риме в 1966 и 1983 годах

Но на этом приключения кубка Жюля Риме не закончились. 16 лет спустя он был похищен за четыре месяца до начала финальных игр чемпионата мира в Англии. Трофей был частью выставочной экспозиции, которая проходила в Вестминстере: злоумышленник выкрал приз, но проигнорировал коллекцию редких марок, стоимость которых превышала три миллиона фунтов стерлингов. Пока полиция Скотланд-Ярда второпях пыталась найти пропажу, похититель потребовал выкуп в размере 15 000 фунтов стерлингов от председателя футбольного клуба «Челси».

ТАСС

Ситуация, которая случилась после этого, была похожа на сцену прямо из криминального триллера. Детективы под прикрытием, представившись сотрудниками клуба, выманили злоумышленника при помощи фальшивых денег, но воришка заподозрил неладное и выпрыгнул из машины прямо на ходу. Полиция поймала его, однако похититель пришел на встречу без кубка. Его местоположение оставалось неизвестным… Пока сверток со статуэткой, спрятанный под машиной в юго-восточной части Лондона, не унюхала случайная собака. Пес по имени Пиклз и его хозяин, Дэвид Корбетт, стали национальными героями: когда англичане выиграли турнир, спасителей кубка даже пригласили на праздничный банкет.

Следующими обладателями трофея стали бразильцы, которые выиграли чемпионат в третий раз. Сборная Бразилии стала первой троекратной обладательницей кубка Жюля Риме, из-за чего ФИФА рассудила, что, в честь этого достижения, приз навсегда останется в стране. Но в 1983 году он пропал из штаб-квартиры Бразильской футбольной конфедерации в Рио-де-Жанейро. К сожалению, на этот раз кубок не был найден: согласно самой популярной версии событий, его переплавили на золотые слитки. На сегодняшний день, единственный сохранившийся элемент оригинального трофея — это постамент, который заменили в 1954 году.

Кубок мира ФИФА: 1974-настоящее время

После 1970 года ФИФА занялась разработкой нового трофея. Дизайнеры со всего мира представили 53 эскиза, но выбор организации пал на проект итальянца Сильвио Гаццаниги. Новый кубок высотой 36 сантиметров состоял из 18-каратного золота и весил без малого пять килограмм. Фигура богини Ники уступила место силуэтам двух атлетов, которые поддерживают земной шар: по замыслу создателя трофея, этот образ символизирует напряжение и триумфальный момент победы.