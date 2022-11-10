​ЦСКА рассматривал вариант с подписанием Дзюбы

В летнее трансферное окно ЦСКА рассматривал вариант с подписанием нападающего Артёма Дзюбы. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

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Летом ЦСКА мог подписать Дзюбу как свободного агента, но не сложилось. Журналист Иван Карпов, который ведёт этот канал, предполагает, что интерес «армейцев» к Дзюбе был связан с тем, что в «Зените» он хорошо взаимодействовал на поле с латиноамериканскими футболистами.