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1 час назад

​ЦСКА рассматривал вариант с подписанием Дзюбы

Евро-футбол.Ру

В летнее трансферное окно ЦСКА рассматривал вариант с подписанием нападающего Артёма Дзюбы. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

​ЦСКА рассматривал вариант с подписанием Дзюбы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Летом ЦСКА мог подписать Дзюбу как свободного агента, но не сложилось. Журналист Иван Карпов, который ведёт этот канал, предполагает, что интерес «армейцев» к Дзюбе был связан с тем, что в «Зените» он хорошо взаимодействовал на поле с латиноамериканскими футболистами.

Напомним, что после ухода из «Зенита» Артём Дзюба несколько месяцев находился без клуба, прежде чем подписать контракт с «Адана Демирспор». В начале ноября 34-летний форвард снова стал свободным агентом, расторгнув контракт с клубом из Турции.

Футбол,Иван Карпов,Артем Дзюба,Зенит,
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