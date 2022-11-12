Депутат Валуев захотел возвращения Дзюбы в "Зенит"

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что хотел бы, чтобы российский форвард Артем Дзюба, расторгший контракт с турецкой "Аданой Демирспор", вернулся в "Зенит". Его слова передает "РБ Спорт".
"Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в "Зенит". Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется. Но как болельщик "Зенита" я бы хотел видеть его в команде", — сказал Валуев.
Несколько дней назад стало известно о том, что 34-летний Дзюба разорвал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор" и сейчас является свободным агентом.
По сообщениям СМИ, в услугах форварда заинтересованы несколько команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Пресса пишет, что нападающий также может продолжить карьеру за рубежом — в частности, в составе клуба итальянской Серии В "Венеция", за который уже выступает россиянин Денис Черышев.
Ранее бывший футболист "Торпедо" Сергей Кормильцев заявил, что Артем Дзюба в случае перехода в стан черно-белых не сможет сработаться с главным тренером московской команды Андреем Талалаевым.