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1 час назад

Депутат Валуев заявил, что хочет возвращения Дзюбы в "Зенит"

Газета.Ruиещё 4

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что хотел бы, чтобы российский форвард Артем Дзюба, расторгший контракт с турецкой "Аданой Демирспор", вернулся в "Зенит". Его слова передает "РБ Спорт".

Депутат Валуев захотел возвращения Дзюбы в "Зенит"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в "Зенит". Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется. Но как болельщик "Зенита" я бы хотел видеть его в команде", — сказал Валуев.

Несколько дней назад стало известно о том, что 34-летний Дзюба разорвал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор" и сейчас является свободным агентом.

По сообщениям СМИ, в услугах форварда заинтересованы несколько команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Пресса пишет, что нападающий также может продолжить карьеру за рубежом — в частности, в составе клуба итальянской Серии В "Венеция", за который уже выступает россиянин Денис Черышев.

Ранее бывший футболист "Торпедо" Сергей Кормильцев заявил, что Артем Дзюба в случае перехода в стан черно-белых не сможет сработаться с главным тренером московской команды Андреем Талалаевым.

Футбол,Сергей Кормильцев,Артем Дзюба,Андрей Талалаев,Денис Черышев,Николай Валуев,Торпедо,Зенит,Госдума,
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