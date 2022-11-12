Депутат Валуев захотел возвращения Дзюбы в "Зенит"

"Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в "Зенит". Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется. Но как болельщик "Зенита" я бы хотел видеть его в команде", — сказал Валуев.