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50 минут назад

Сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба английской сборной.

Сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итоговая заявка сборной Англии:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк ШоуМанчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Бен Уайт («Арсенал»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»)

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»)

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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