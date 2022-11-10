​Сборная Англии огласила заявку на чемпионат мира

Сборная Англии в четверг озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт сделал выбор в пользу следующих футболистов:

Как и ожидалось, Кайл Уокер попал в финальную заявку англичан, хотя он перенёс операцию чуть более месяца назад.