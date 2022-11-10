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48 минут назад

​Пике: «Я не оскорблял мать арбитра»

Евро-футбол.Ру

Херард Пике не выходил на поле в матче с «Осасуной», но был удалён после претензий к арбитру в перерыве. Сообщалось, что в ходе беседы с Хилем Мансано Пике позволил себе оскорбление в адрес его матери. Футболист опроверг эту информацию.

​Пике: «Я не оскорблял мать арбитра»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я не оскорблял его мать. Меня задело судейство. Первой жёлтой карточки для Левандовски не было, углового не было, потом фол на Алонсо… это не решения 50/50. Все видели, что бы

Вы можете увидеть на видео, как я сказал судье, что он постоянно свистит против нас. Я был удивлён, что он удалил меня за это. В Премьер-лиге такое позволяют. После удаления я пошёл в раздевалку, и один из наших игроков крикнул в раздевалке оскорбительную фразу. Судья услышал её и решил, что это сказал я в его адрес», - объяснения Пике приводит Marca.

Футбол,
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