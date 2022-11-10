Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Бывший полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев объяснил свое решение сменить спортивное гражданство на армянское. В интервью Sport24 он признался, что «давно хотел выступать» за сборную Армении.
«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — сказал Багринцев.
Он признался, что после звонка из федерации футбола Армении он консультировался по поводу смены спортивного гражданства с семьей и тренерами молодежной команды ЦСКА Роланом Гусевым и Станиславом Коротаевым. Первые сказали, что поддержат любой его выбор, а вторые дали несколько советов.
По словам Багринцева, он бы выбрал Армению даже если бы его вызвали в сборную России.
Напомним, что о подаче футболистом документов на получение армянского гражданства стало известно 8 ноября.