ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Елена Прошина

Бывший полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев объяснил свое решение сменить спортивное гражданство на армянское. В интервью Sport24 он признался, что «давно хотел выступать» за сборную Армении.

Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКАПресс-служба ПФК ЦСКА

«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — сказал Багринцев.

Он признался, что после звонка из федерации футбола Армении он консультировался по поводу смены спортивного гражданства с семьей и тренерами молодежной команды ЦСКА Роланом Гусевым и Станиславом Коротаевым. Первые сказали, что поддержат любой его выбор, а вторые дали несколько советов.

По словам Багринцева, он бы выбрал Армению даже если бы его вызвали в сборную России.

Напомним, что о подаче футболистом документов на получение армянского гражданства стало известно 8 ноября.

Футбол,Ролан Гусев,Генрих Мхитарян,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители