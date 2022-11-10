Спутниц игроков сборной Англии проинструктировали о кибербезопасности на ЧМ

Спутницы игроков сборной Англии получили инструктаж по кибербезопасности в Катаре.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Эксперт встретился с ними, чтобы рассказать об опасностях взлома в интернете.

«Это было долгое, подробное занятие. Но речь шла не только об отелях

Говорилось о поддержке со стороны футбольной ассоциации Англии и советах по культуре, а также о важности безопасности в интернете», – сообщил источник.

Доступ к некоторым веб-сайтам в Катаре заблокирован. А тот, кто способствует распространению фэйковых новостей, может попасть в тюрьму.