Спутниц игроков сборной Англии проинструктировали о кибербезопасности на ЧМ

Спутницы игроков сборной Англии получили инструктаж по кибербезопасности в Катаре.
Эксперт встретился с ними, чтобы рассказать об опасностях взлома в интернете.
«Это было долгое, подробное занятие. Но речь шла не только об отелях
Говорилось о поддержке со стороны футбольной ассоциации Англии и советах по культуре, а также о важности безопасности в интернете», – сообщил источник.
Доступ к некоторым веб-сайтам в Катаре заблокирован. А тот, кто способствует распространению фэйковых новостей, может попасть в тюрьму.
Сборная Англии на ЧМ-2022 сыграет в группе B с США, Ираном и Уэльсом. Турнир начнется 20 ноября.