В «Адана Демирспор» прокомментировали информацию о долгах перед Дзюбой

Президент турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал информацию о том, что российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с клубом из-за долгов по контракту. Его слова приводит «Евро-Футбол.ru».

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Санджак назвал неправдой слухи о том, что футболист не получил всех выплат. Он подчеркнул, что клуб рассчитался с ним по контракту и расторг его по обоюдному согласию, не имея никаких обязательств друг перед другом.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент Дзюбой интересуются несколько турецких и российских команд.