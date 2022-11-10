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1 час назад

Тен Хаг рассказал, как долго будет отсутствовать Роналду

Евро-футбол.Руиещё 1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о непопадании Криштиану Роналду в заявку на матч.

Тен Хаг рассказал, как долго будет отсутствовать Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как уже сообщалось, португальский форвард пропускает встречу 1/16 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» из-за болезни.

«Пока трудно сказать, будет ли Роналду готов сыграть в воскресенье – посмотрим за ходом его восстановления. Но это всего лишь болезнь, которая никак никоим образом не помешает ему сыграть на чемпионате мира», – цитирует Football Daily нидерландского наставника.

Сборная Португалии начнёт своё выступление на чемпионате мира с матча против сборной Ганы. Поединок состоится 24 ноября.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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