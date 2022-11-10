Тен Хаг рассказал, как долго будет отсутствовать Роналду

«Пока трудно сказать, будет ли Роналду готов сыграть в воскресенье – посмотрим за ходом его восстановления. Но это всего лишь болезнь, которая никак никоим образом не помешает ему сыграть на чемпионате мира», – цитирует Football Daily нидерландского наставника.