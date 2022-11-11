Хомуха объяснил, почему Головин до сих пор играет за «Монако»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о развитии карьеры полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи. Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин еще в «Монако», — передает слова Хомухи «Чемпионат».
Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл за французский клуб в чемпионате в 22 матчах, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.
В текущем сезоне россиянин принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.
Напомним, что «Монако» вслед за «Ференцварошем» Станислава Черчесова смог пробиться в раунд плей-офф, заняв второе место в группе. В 1/16 финала французы сыграют против «Байера».