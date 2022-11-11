Хомуха объяснил, почему Головин до сих пор играет за «Монако»

«Головин перерос «Монако»? Это обывательский взгляд. Клуб, который вложил в него большую сумму, хочет получить прибыль с его продажи. Возможно, Саша перерос «Монако» и ему нужно попробовать свои силы в других чемпионатах, но пока адекватного предложения нет. Видимо, это основная причина, что Головин еще в «Монако», — передает слова Хомухи «Чемпионат».