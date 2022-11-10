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39 минут назад

СМИ: футболист Али Даеи приговорен в Иране к смертной казни

Илья Родин

В отношении легендарного экс-футболиста сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи якобы вынесен смертный приговор, пишет портал Caliber.az. Официального подтверждения этой информации нет.

СМИ: Легендарный футболист приговорен в Иране к смертной казни
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТВИТТЕР FIFAОФИЦИАЛЬНЫЙ ТВИТТЕР FIFA

Отмечается, что Али Даеи на протяжении многих лет считался лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира (109 мячей). Сборную Ирана покинул после Кубка мира 2006 года в Германии. Является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В начале октября правоохранительные органы Ирана задержали Даеи за участие в организованной в городе Саггыз акции. После чего футболист был отправлен в тюрьму.

По данным портала, за участие в акции суд вынес ему смертный приговор.

Уточняется, что немецкий ФК «Бавария» выразил обеспокоенность в связи с появившимися в интернете слухами о возможном строгом наказании в отношении футболиста.

Представители клуба подчеркнули, что связались с посольством Германии в Иране и выразили готовность оказать необходимую поддержку.

Футбол,Али Даеи,ЮНИСЕФ,
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