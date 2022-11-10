СМИ: Легендарный футболист приговорен в Иране к смертной казни

В отношении легендарного экс-футболиста сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи якобы вынесен смертный приговор, пишет портал Caliber.az. Официального подтверждения этой информации нет.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТВИТТЕР FIFA ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТВИТТЕР FIFA

Отмечается, что Али Даеи на протяжении многих лет считался лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира (109 мячей). Сборную Ирана покинул после Кубка мира 2006 года в Германии. Является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В начале октября правоохранительные органы Ирана задержали Даеи за участие в организованной в городе Саггыз акции. После чего футболист был отправлен в тюрьму.

По данным портала, за участие в акции суд вынес ему смертный приговор.

Уточняется, что немецкий ФК «Бавария» выразил обеспокоенность в связи с появившимися в интернете слухами о возможном строгом наказании в отношении футболиста.