Экс-игрок "Зенита": РПЛ уже не для Дзюбы

"Я о нем вообще не думаю. Что меня меньше всего интересует, так это Артем Дзюба . Не будет ли у него всплесков, как в "Зените"? Ну, в каком "Зените"? В Первой лиге еще сможет, на 1000 долларов упасть. РПЛ уже не для него", - сказал Желудков.

Дзюба пополнил состав "Аданы" в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал последние семь лет. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.