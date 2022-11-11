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53 минуты назад

Экс-игрок "Зенита" Желудков считает, что Дзюба уже не заиграет в РПЛ

Газета.Ru

Экс-игрок петербургского "Зенита" Юрий Желудков поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы, передает Vseprosport.

Экс-игрок "Зенита": РПЛ уже не для Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

"Я о нем вообще не думаю. Что меня меньше всего интересует, так это Артем Дзюба. Не будет ли у него всплесков, как в "Зените"? Ну, в каком "Зените"? В Первой лиге еще сможет, на 1000 долларов упасть. РПЛ уже не для него", - сказал Желудков.

Дзюба пополнил состав "Аданы" в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал последние семь лет. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Ранее бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил мнение, что расторгший контракт с "Аданой Демирспор" российский форвард Артем Дзюба ставит на первое место деньги, а не футбол.

Футбол,Юрий Желудков,Артем Дзюба,Анзор Кавазашвили,Зенит,Спартак,
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