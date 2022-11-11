ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, передает "ВсеПроСпорт".

Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Немножко надо подождать. Заявки не до конца объявлены, мы не до конца понимаем основные составы любой сборной. Но если стандартно говорить, то это Бразилия, как обычно, Франция, Испания, Германия", - сказал Мостовой.

В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Действующими чемпионами мира являются французы, которые в финале ЧМ-2018 в Москве обыграли национальную команду Хорватии (4:2).

Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис объяснил вызов игрока петербургского "Зенита" Деяна Ловрена в сборную Хорватии на чемпионат мира.

Футбол,ЧМ по футболу,Сборная России,Александр Мостовой,Андрей Канчельскис,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители