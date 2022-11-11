Новый аэродром в Антарктиде назвали в честь "Зенита"

Новый аэродром в Антарктиде назвали в честь петербургского "Зенита", передает сайт сине-бело-голубых. Новая взлетно-посадочная полоса предназначена для тяжелых транспортных самолетов. Над строительством работали специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании "Запсибгазпром".
"Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями", - говорится в сообщении.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает первое место, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграю против московского "Торпедо". Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Ранее бразильский защитник петербургского "Зенита" Клаудиньо объяснил особенность текущего сезона для команды.