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53 минуты назад

Новый аэродром в Антарктиде назвали в честь "Зенита"

Газета.Ru

Новый аэродром в Антарктиде назвали в честь петербургского "Зенита", передает сайт сине-бело-голубых. Новая взлетно-посадочная полоса предназначена для тяжелых транспортных самолетов. Над строительством работали специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании "Запсибгазпром".

Новый аэродром в Антарктиде назвали в честь "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями", - говорится в сообщении.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает первое место, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграю против московского "Торпедо". Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее бразильский защитник петербургского "Зенита" Клаудиньо объяснил особенность текущего сезона для команды.

Футбол,Сергей Семак,Торпедо,Зенит,
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