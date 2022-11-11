«Зачем она лезет в футбол?»: президента «Урала» возмутил призыв Родниной

Президент «Урала» Григорий Иванов напомнил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной, что футбол является одним из самых популярных видов спорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о государственном обеспечении ряда российских футбольных клубов. По ее мнению, футбольные команды — это бизнес, и если клубы не научились зарабатывать деньги, то нужно или менять их руководство, или подавать на банкротство.

Комментируя это заявление, президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение по поводу того, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассуждает о виде спорта, с которым близко не знакома.

«Зачем она лезет в футбол? Пусть она посмотрит, сколько приходят зрителей на футбольный матч и на соревнования по фигурному катанию. Пусть посмотрит рейтинги телевизионные. Футбол — это самый популярный вид спорта. А сколько из бюджета выделяется денег на фигурное катание?» — поинтересовался он.