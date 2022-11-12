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1 час назад

Легенда МЮ отказался считать Черчесова лучшим тренером России

Lenta.ruиещё 2

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о том, кого можно считать лучшим тренером страны. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Легенда МЮ отказался считать Черчесова лучшим тренером России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-спортсмен отказался отдавать первое место наставнику венгерского «Ференцвароша» Станиславу Черчесову.

«За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим», — заявил Канчельскис.

По мнению специалиста, на пальму первенства может претендовать наставник «Зенита» Сергей Семак. При этом Канчельскис призвал делать окончательные выводы в конце сезона.

30 октября главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Станислава Черчесова в «Ференцвароше». Специалист назвал выход венгерской команды под руководством россиянина в плей-офф Лиги Европы великолепным успехом.

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