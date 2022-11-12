Легенда МЮ отказался считать Черчесова лучшим тренером России

«За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим», — заявил Канчельскис .

По мнению специалиста, на пальму первенства может претендовать наставник «Зенита» Сергей Семак. При этом Канчельскис призвал делать окончательные выводы в конце сезона.