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1 час назад

УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 3

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА назвал лучший гол группового этапа Лиги чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первое место в голосовании болельщиков занял точный удар аргентинца в игре третьего тура против «Бенфики». После перепасовки с партнерами Месси с линии штрафной поразил верхний угол ворот.

На втором месте расположился гол форварда «Мачестер Сити» Эрлинга Холанда в матче с дортмундской «Боруссией». Третью позицию занял еще один красивый гол Месси, который он забил в игре с «Маккаби».

Голосование проходило с 7 по 11 ноября. Выбрать можно было из десяти голов.

Футбол,Лионель Месси,УЕФА,
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