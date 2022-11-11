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49 минут назад

Кварацхелия вошел в топ-10 игроков Серии А по трансферной стоимости по версии Transfermarkt

Матч ТВиещё 1

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занял седьмое место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

Кварацхелия вошел в топ-10 Серии А по трансферной стоимости
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным портала, грузин оценивается в 60 миллионов евро. Футболист перешел в «Наполи» в летнее трансферное окно, с тех пор его стоимость увеличилась на 25 миллионов.Первую строчку в рейтинге занимает полузащитник Рафаэл Леау из «Милана» (85 млн), второй — форвард «Ювентуса» Душан Влахович (80 млн), третий — нападающий Лаутаро Мартинес из «Интера» (75 млн).

21 летний Кварацхелия в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах за неаполитанцев во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Футбол,Рафаэл Леау,Душан Влахович,
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