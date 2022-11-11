Кварацхелия вошел в топ-10 Серии А по трансферной стоимости

По данным портала, грузин оценивается в 60 миллионов евро. Футболист перешел в «Наполи» в летнее трансферное окно, с тех пор его стоимость увеличилась на 25 миллионов.Первую строчку в рейтинге занимает полузащитник Рафаэл Леау из «Милана» (85 млн), второй — форвард «Ювентуса» Душан Влахович (80 млн), третий — нападающий Лаутаро Мартинес из «Интера» (75 млн).